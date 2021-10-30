Kütahya'da "Cumhuriyet" resepsiyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da "Cumhuriyet" resepsiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'da

Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resepsiyon verdi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resepsiyon verdi.

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, masaları dolaşarak misafirleriyle sohbet edip Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhuriyet'in 98. yılını tebrik ederek katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Tarihinde pek çok devletler kuran, 600 yıl adaletle 3 kıtaya hükmeden, yazdığı kurtuluş destanıyla tüm dünyaya "Ben de varım" diyen şerefli Türk milletinin en büyük bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele kahramanlarımızın, tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Resepsiyon, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından sunulan konserle sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya'da Cumhuriyet resepsiyonu

Kütahya'da Cumhuriyet resepsiyonu

Kütahya'da Cumhuriyet resepsiyonu

Kütahya'da Cumhuriyet resepsiyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı

 Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti

Gaziler tören alanında ayakta kaldı, valilik çalışanları durumu fark edince hemen harekete geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title