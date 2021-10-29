Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

KÜTAHYA (İHA) - Cumhuriyet'in kuruluşun 98. yıl dönümü, genç Türk devletinin temellerinin atıldığı Kütahya'da gurur ve coşkuyla kutlandı.

Yeni Spor Salonu'nda yapılan kutlama töreni Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın öğrencileri ve halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Eşsiz bir mücadele ve şanlı bir direnişle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Kütahya'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, "Cumhuriyetimizin 98. yılını, genç Türk devletinin temellerinin atıldığı kuruluşun ve kurtuluşun kadim topraklarında, vatanseverliğiyle Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan siz değerli Kütahyalı hemşehrilerimle kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Şanlı günün kutlu olsun aziz memleketim" dedi.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törende, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri; Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Tugay Bandosu tarafından hazırlanan konserle sona erdi. - KÜTAHYA