Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin üniversite öğrencisi bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bin üniversite öğrencisi bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü" için Zafer Meydan'ında toplanıldı.

Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Özellikle gençlerin yürüyüşe katılmasının önemli olduğunu belirten Çelik, "Gençlerimizin başta sigara, alkol, internet ve sosyal medya olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı duruş sergilemeleri bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha sonra öğrenciler, kentin yöneticileriyle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek bağımlıkla mücadeleye destek verdi.

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya

Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya

 Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Ece Üner Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Kim Min-jae Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:05:42. #1.12#