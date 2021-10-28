Kütahya'da bekçilerin şüphelendiği 3 kişide uyuşturucu çıktı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi yaya devriyelerince durumlarından şüphelenilerek kaçarken yakalanan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 7,74 gram esrar, 1,17 gram bonzai, 1,09 gram metamfetamin ve 2 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi yaya devriyelerince Maltepe Parkı Ateş Büfe civarında durumlarından şüphelenilerek kaçarken yakalanan B.B. (22), S.C. (19), ve Y.E. (30) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 7,74 gram esrar, 1,17 gram bonzai, 1,09 gram metamfetamin, 2 adet Lyrica hap ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet