Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kırmızı reçeteye tabi 532 adet hap ele geçirildi.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kırmızı reçeteye tabi 532 adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen E.Ç., M.A. ve R.M.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, verilen bilgi üzerine Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli 532 adet kırmızı reçeteye tabii hap ve 1 adet payp ile yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Haber: Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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