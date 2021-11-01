Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla Projesi"ne ödül

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediyesinin "Kentini Kendin Tasarla" adlı projesinin, Türkiye Belediye Birliğince (TBB) ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, katıldığı Türkiye Belediye Birliğinin ekim ayı meclis toplantısından ödülle döndüğünü kaydetti.

Ödülü, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldığını belirten Işık, "Aldığımız bu ödülle Kütahya'da katılımcı belediyecilik anlayışı daha da yaygın bir hale gelecek. Özellikle Kütahya'da öğrenim gören binlerce üniversite öğrencimizin fikir ve somut tasarımlarıyla, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın yanında kent yönetimine doğrudan dahil olmalar sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Işık, projenin ilk etapta tarihi Germiyan Sokak'ta başlayacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Belediyeler Birliğinin açtığı 'Tabela' başlıklı proje yarışmasına Kütahya Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü de başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 162 proje arasından 10 proje ödüle layık görüldü. Bu 10 projenin birisi de Kütahya Belediyesine ait proje 500 bin lira para ödülünü kazandı. Gençlere yönelik düzenlenen yarışma sayesinde gençlerin, yaşadıkları şehre değer katması, düşüncelerini ve hayallerini dile getirme fırsatı bulması hedeflenmektedir."

Işık, özellikle Germiyan Sokağı ve diğer yeni yerleşime açılan bölgelerde sokak düzenlemeleri konusunda proje detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

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