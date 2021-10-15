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Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı araçlar suya gömüldü, kimi işyerleri ve evleri su bastı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı araçlar suya gömüldü, kimi işyerleri ve evleri su bastı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ve dolu yağışı Kuşadası ilçe merkezinde hayatı olumsu etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden yağış sonrası yollar göle döndü. Göle dönen yollarda bulunan bazı araçlar suya gömüldü. Dolu yağışı ve sağanak yağışla birlikte taşan sular bazı iş yerlerine zarar verirken, bu durumdan kimi evlerde etkilendi. İş yeri sahipleri taşkın sularını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Yağmurla birlikte Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ise taşkın sularının etkilerini azaltmak ve ilçede hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor. - AYDIN

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu

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Haber: Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu - Haberler
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