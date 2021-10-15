KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularının göle çevirdiği Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki yolda suya gömülen bir araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Kuşadası'nda saat 18.00'de sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde ağaçlar yollara devrildi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda olan Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle 2 otomobil ile bir minibüs mahsur kaldı. Tavanına kadar suya gömülen 35 ATJ 248 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Her sağanakta aynı problemin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.Otogar Kavşağı ile KUTO arasında kalan yolun aşırı yağışlarda sürekli göle döndüğünü belirten Çağdaş Kunduz, 'Bugün de bir otomobilde 4 kişi mahsur kaldı. Onları sırtımızda taşıyıp kurtardık. Bu akşam buradan bir cenaze çıkabilirdi. Karayolları yetkililerini defalarca aramamıza rağmen yardıma kimse gelmedi. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Ali Koç Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Stefan Kuntz Tolga Akış Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KUŞADASI'NDA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 23:57:11. #1.12#