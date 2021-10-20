Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

Aydın'ın Kuşadası İlçesine Norveç Bayraklı Viking Sky ve Bahama Bayraklı Star Legend isimli iki kruvaziyer gemisi Ege Port Limanı'na yanaştı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası İlçesine Norveç Bayraklı Viking Sky ve Bahama Bayraklı Star Legend isimli iki kruvaziyer gemisi Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 570 yolcu, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Yolcuların bir kısmı Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince'nin yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi. Tur programına katılmayan ve turdan dönen turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı. Ege Port Kuşadası Limanında bugün Norveç Bayraklı Viking Sky ve Bahama Bayraklı Star Legend isimli iki kruvaziyer gemisini ağırladıklarını belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer gemilerinin seferleri 2021 Aralık ayına kadar sürecek. 2022 yılı Kuşadası ve Türkiye için çok iyi bir sene olacak. 500 gemi seferi ile birlikte 900 bin yolcu bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

Kuşadası'nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title