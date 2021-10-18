Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

16 yaşındaki Boran Sönmez, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi yaşıtı olduğu belirtilen bir başka çocukla tartıştı. Bıçaklı kavgada Boran Sönmez, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Boran'ı kurtarmak için önce yanındaki arkadaşları üstlerini çıkararak yarasını tampon yapıp kan kaybını önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekiler durumu 112'yi ihbar ederek yardım istedi. Zaman kaybını önlemek amacıyla 112 Komuta Kontrol Merkezi bölgeye önce motorize ekip, ardından da tam donanımlı ambulans sevk etti.

112 EKİBİ 16 YAŞINDAKİ GENÇ İÇİN SEFERBER OLDU

Trafiğe takılmadan olay yerine ulaşan 112'nin Motorize sağlık ekibi Boran'a hemen ilk müdahale uyguladı. Ardından bölgeye gelen tam donanımlı ambulans ise henüz 16 yaşındaki genci kurtarmak için seferber oldu.

EKİPLERİN ÇABASI BORAN'I KURTARMAYA YETMEDİ

Ancak ekiplerin tüm çabasına rağmen 16 yaşındaki Boran Sönmez kurtarılamadı. Polis ekipleri kendisi de çocuk olduğu belirtilen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

AİLENİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Acı haberi duyup olay yerine gelen Boran Sönmez'in yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.