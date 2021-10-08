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Kuşadası kışa hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuşadası kışa hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kent genelinde alt yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte taşkın riski taşıyan bölgelerdeki yağmur suyu hatları üzerinde menfez çalışması başlattı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kent genelinde alt yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte taşkın riski taşıyan bölgelerdeki yağmur suyu hatları üzerinde menfez çalışması başlattı.

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası sel baskını ile su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla kolları sıvadı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak'ta bir çalışma başlatıldı. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmada sokaktan geçen yağmur suyu hattının ana yağmur suyu hattına olan bağlantı noktasına 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre eninde beton kutu menfezler yerleştirilecek. Böylece yağmur suyu herhangi bir taşkına neden olmadan rahatlıkla bölgeden tahliye edilebilecek.

Göreve geldikleri günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası'nın alt yapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari "Projeyi başlattığımız bölge eğimli olduğu için kış mevsiminde yağan yağmur suları bazen taşkına neden oluyordu. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmadan sonra artık böyle bir sorunla karşılaşmayacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası kışa hazırlanıyor

Kuşadası kışa hazırlanıyor

Kuşadası kışa hazırlanıyor

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