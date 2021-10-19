Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

Kuşadası açıklarında Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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