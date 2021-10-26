Kuşadası açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Kuşadası açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title