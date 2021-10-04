Kuşadası açıklarında bulunan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında bulunan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Kuşadası açıklarında bulunan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 26 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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