Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre,18 Ekim 2021 tarihinde saat 11.40'ta ve 12.40'ta Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

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