Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ölüme terkedilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ölüme terkedilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Ekim saat 07.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Sergio Perez Lewis Hamilton Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:40:36. #1.13#