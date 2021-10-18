Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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