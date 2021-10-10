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Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuş gözlemcileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanında kepçe ile yol açmaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

HATAY (İHA) - Kuş gözlemcileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanında kepçe ile yol açmaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha'da 287 kuş türüne sahip olan alanda Türkiye illerinden gelen kuş gözlemcileri alandayken, bir kepçe bir anda kuşların yoğun olduğu alanda çalışma yapmaya başladı. Kuş gözlemcileri kepçeyi görünce kepçenin durması için kepçe sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Kepçe sürücüsü kendini buranın kuş cenneti olduğunu bilmediğini söyleyerek özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "İyilik hep bizden bekleniyor. Koskoca alan yok ediliyor. Üzerinden daha dün kara taşkuşunun görüldüğü yer tam burası ama biz kuş göremiyoruz, kepçe her yere geçiyor" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı

Kuş cennetine kepçe ile geçip yol açmaya çalıştı
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