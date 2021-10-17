Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

BOLU'da, siparişi götürmek için verilen adresi bulmaya çalışan çiğ köftecide kuryelik yapan A.Y.'yi (19) ayağından vuran Cuma A.(23) adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, siparişi götürmek için verilen adresi bulmaya çalışan çiğ köftecide kuryelik yapan A.Y.'yi (19) ayağından vuran Cuma A.(23) adliyeye sevk edildi. A.Y., Cuma A.'yı tanımadığını belirtirken, Cuma A. ise A.Y.'nin husumetli olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu öne sürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir çiğ köftecide kurye olarak çalışan A.Y., motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı. A.Y., sokakta adresi aradığı sırada Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti. Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetli olduğu kişilerin tetikçisi sandı. Cuma A., tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede kurye A.Y.'de herhangi bir silaha rastlanmadı. Olay yerinden kaçan Cuma A. ise polis tarafından yakalandı. Cuma A. emniyetteki ifadesinde kuryenin husumetlileri tarafından kendisine gönderilen bir tetikçi olduğunu iddia etti.

HEDEF ALARAK ATEŞ ETTİ

Hastanedeki tedavisinin ardından ifade veren A.Y. ise, bir çiğ köfte siparişini götürmek üzere adres aradığını belirterek, "Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Sokak içerisinde eşkalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden 3 el silah sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım eşkalini verdiğim erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti. Beni vuran Cuma A'yı tanımam. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

'BENİ VURMAYA GELDİ'

Cuma A. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A. adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin "Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz?" sorusuna, "Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum" diye cevap verdi.


Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
BABALARININ ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAMASI İÇİN TELEFONU VE ARAÇ ANAHTARINA EL KOYDULAR

BABALARININ ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAMASI İÇİN TELEFONU VE ARAÇ ANAHTARINA EL KOYDULAR

 Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar

Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar

 PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ

PYDYPG'YE VERİLEN TIR DOLUSU SİLAHLARIN BAZILARI HAKKARİ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Edis Tarkan Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:50:18. #1.17#