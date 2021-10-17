Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu

BOLU'da, siparişi götürmek için verilen adresi bulmaya çalışan çiğ köftecide kuryelik yapan A.Y.'yi (19) ayağından vuran Cuma A.(23) adliyeye sevk edildi. A.Y., Cuma A.'yı tanımadığını belirtirken, Cuma A. ise A.Y.'nin husumetli olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu öne sürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir çiğ köftecide kurye olarak çalışan A.Y., motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı. A.Y., sokakta adresi aradığı sırada Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti. Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetli olduğu kişilerin tetikçisi sandı. Cuma A., tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.