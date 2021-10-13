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Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan "can suyu" ile yeniden kuşları ağırlıyor

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan

Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı olan ve yazın tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü sonbahar yağmurları ve sondaj çalışmasıyla sağlanan "can suyu" sayesinde yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı olan ve yazın tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü sonbahar yağmurları ve sondaj çalışmasıyla sağlanan "can suyu" sayesinde yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, Ramsar Sözleşmesi olarak anılan "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunuyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar Alanı olan kuş cenneti, Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türünü ağırlıyor.

Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmalarıyla, 2019 ve 2020'de tamamen kuruyan göle su verilmesine rağmen, yağışların azlığı ve bölgedeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılaması nedeniyle bir süre önce göl yine kurudu.

Göle, tamamen kurumasının ardından yeniden sondajla su sağlandı. Sonbaharda gelen yağmurlar ve sondajla verilen "can suyu" ile gölde bir miktar su tutuldu. Göl su tutunca kısa sürede kuşlar bölgeye gelmeye başladı.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine Kuyucuk Gölü'nü hazirandan beri can suyuyla ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Kuraklık ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin gölü olumsuz etkilediğini anlatan Çoban, "Bu sene Doğu Anadolu'ya ne isteğimizi gibi bir kar ne de beklediğimiz yağmur yağdı. Buradaki verileri göldeki meteoroloji istasyonundan çok net şekilde alıyoruz. Hava sıcaklığının da yazın 30 derecenin üstüne çıkması göldeki su miktarını tamamen düşürdü ve haziranın başından beri yağmayan yağmurlar yüzünden Kuyucuk sadece can suyuyla ayakta kalıyordu." dedi.

Son bir haftada 30 türden 2 bin kuş göle geldi

Kars'ta son dönemde etkili olan sağanağın göl suyuna katkı sağladığını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Sonbaharın gelmesiyle özellikle son iki haftadır yörede yağmur miktarı arttı ve Kuyucuk çok az da olsa su toplamaya başladı. Bunu can suyuyla destekleyince de son bir hafta içinde göç eden kuşların buradaki sayısı arttı. Kuyucuk'ta bir haftada 30 türden 2 bine yakın kuş gözlemledik, aslında bu kuşlar bu zamanda gölde olması gereken, beklediğimiz türler. Kuyucuk'ta biraz daha fazla su olsaydı bu sayı da artacaktı."

Çoban, "Göçmen kuşlar çok küçük bir su tutmaya başladığında bile unutmadıkları Kuyucuk Gölü'ne geliyor. Göle can suyu vermeye ve mevcut sorunları çözmeye devam ediyoruz. Bu kış beklediğimiz kar yağar ve ilkbahar da yağmurlu geçerse Kuyucuk için umudumuz daha fazla olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan can suyu ile yeniden kuşları ağırlıyor

Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan can suyu ile yeniden kuşları ağırlıyor

Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan can suyu ile yeniden kuşları ağırlıyor

Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan can suyu ile yeniden kuşları ağırlıyor

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuruyan Kuyucuk Gölü sağlanan 'can suyu' ile yeniden kuşları ağırlıyor - Haberler
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