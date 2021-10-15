Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Haberler
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Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren 207 üniversite kampüsünün tamamını "İklim Dostu Kampüs" yapmak için kolları sıvadıklarını, üniversitelerin belirleyeceği iklim elçileriyle bir buluşma gerçekleştireceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren 207 üniversite kampüsünün tamamını "İklim Dostu Kampüs" yapmak için kolları sıvadıklarını, üniversitelerin belirleyeceği iklim elçileriyle bir buluşma gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen DEÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, yeni akademik yılda bilim insanlarına, öğrencilere başarı diledi.

Üniversiteleri sadece eğitim veren yerler olarak değil, aynı zamanda medeniyetin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin, sağlıklı nesillerin yetiştiği merkezler olarak gördüklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelere çok büyük yatırımlar yaptıklarını, eğitim-öğretim hayatında yaşanan eşitsizliklere ve hukuksuzluklara son vererek üniversitelere adaleti ve eşit eğitim hakkını getirdiklerini söyledi.

Kurum, Türkiye'nin, kendi evlatlarının yanında dünyanın dört bir yanından 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, üniversitelerin, uluslararası eğitim alanında da büyük başarılara imza attığını ifade etti.

Dünyanın yeni bir dönem olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşadığına işaret eden Kurum, bu sürecin lider ülkelerinden birinin de Türkiye olması gerektiği anlayışıyla yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretimdeki potansiyeli, yeşil kalkınma hamlesiyle en yüksek dereceye çıkaracaklarını dile getirdi.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ve kazanımlarının ortada olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Eko-etiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi uygulamalarımız halihazırda devam ediyor. Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirleri ortaya çıkaracak, çevreci teknolojileri ve inovasyonu geliştireceğiz. Yeşil kalkınma devrimiyle birlikte iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara erişimimiz kolaylaşacak, ticarette rekabet gücümüz artacak. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5, dünyada 12. sırada yer alan ülkemiz bu potansiyeliyle enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak. Yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her yatırım, sürdürülebilir enerjide, enerji verimliliğinde, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde, atık ve geri dönüşümde yeni istihdam alanları oluşturacak."

Tüm bu hedeflerin yakalanmasında gençlere büyük iş düştüğünü, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerle ve üniversitelerle birlikte hareket etmek istediklerini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinin en büyük adımlarından birini de üniversitelerle atmak istediklerini söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez Dokuz Eylül Üniversitemizden yeni bir başlangıcın müjdesini vermek istiyorum, bugünden itibaren 207 üniversite kampüsümüzün tamamını 'İklim Dostu Kampüs' yapmak için kolları sıvıyoruz. Artık her bir öğrencimiz, her bir gencimiz yeşil dönüşüm çalışmalarımızın parçası olacak. Yine 'Sıfır Atık Üniversite' hedefiyle tüm eğitim alanlarımızda yeni bir döneme gireceğiz. Burada da üniversitelerimizin, kıymetli hocalarımızın geliştirdiği çevre dostu teknolojilerden istifade edeceğiz.

Buradan ilan ediyorum, pazartesi günü resmi yazımızı yazarak her üniversitemizden bir iklim elçisi belirlemesini ve bakanlığımıza bildirmesini talep edeceğiz. Gençlerimiz iklim elçisi olacaklar. 207 üniversitemizin iklim elçileriyle büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmamızda gençlerimizle çevreyi, iklim değişikliğini, şehirlerimizin geleceğini, Ar-Ge'yi, inovasyonu konuşacağız, istişare edeceğiz. Yine bu süreçte gençlerimizin üniversitelerinde kuracakları iklim kulüplerinde çevre, şehircilik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında yapacakları tüm projelere destek olacağız. Ben şimdiden iklim elçilerimize başarılar diliyor, İklim Dostu Kampüslerimiz ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun diyorum."

Kurum ve Pakdemirli, program kapsamında hat ve yazma eserlerin yer aldığı 6 Asırlık Miras Sergisi'ni gezdi.

Programda, Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu'nun semazen gösterimi yapıldı, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya hediye verdi.

Üniversitede dereceyle giren öğrencilere de hediyeler verildi.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika... Bakan Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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