BİLECİK (Habermetre) - "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına Bilecik" Bilim Şenliği düzenlendi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Öğretmenevinde düzenlenen törende, TÜBİTAK 4007-4006 projelerinin öğrencilerin uygulama kabiliyetlerini yükselten, öğrendiklerini hayata geçirebilme imkanı veren projeler olduğunu vurguladı. "Kolay gibi görünen projelerin, öğrenciler için hayata geçirebilmeleri adına ne kadar anlamlı" olduğunu birlikte inceleyerek göreceklerini ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti: "İstanbul'da "2021 Teknofest"e katıldım. Türkiye'nin güçlü Türkiye hedefine ilerlerken nasıl bir umudu taşıdığını oradaki gençlerin gözlerinde gördüm. Türk gençlerimizin, Türk mühendislerimizin geliştirdiği teknolojik imkanı gördüm. Ülkemizin teknolojik kapasitesinin her geçen gün arttığını ve yetişen genç mühendislerle geleceğe güvenle bakabildiğimizi gördüm. İnsanlarımız Teknofest etkinliklerini ziyaret ederek, Türk mühendislerinin Türk gençlerinin kendilerine imkan verildiğinde, inanıldığında neler başarabildiklerini tekrar bir daha görsünler. Bilim şenlikleriyle, öğrencilerimizin içerisinde yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni kahramanlar arıyoruz. Bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) gelişiminde yakaladığımız imkan belki de dünya askeri stratejisinde bir oyun değiştiriyor. Yeni nesil gelecek kuşaklardan yetişecek mühendislerin geliştirebileceği teknolojiler, ülkemize yeni imkanların kapısını açacaktır. Organizasyonda emeği geçen TÜBİTAK yetkililerini, milli eğitim teşkilatını, öğretmen ve öğrencilerimiz ile velilerimizi tebrik ediyorum. " İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da TÜBİTAK ile yapılan bu tür çalışmaların genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi. Vali Dr. Kızılkaya tarafından, Bilim Şenliği projesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara hediyelerinin verilmesinin ardından Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve protokol üyeleri ile birlikte okullarda öğrenim gören öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları stantları ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi. Öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Dr. Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocuklara trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı da ziyaret ederek, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

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