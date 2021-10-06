Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 65. bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 65. bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 65. bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman 65. bölüm bugün var mı, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman bölüm bugün mü, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 65. bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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