Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

Düzce'de devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirdi. Jandarma ekipleri şahsa 2 bin 674 TL para cezası uyguladı.

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma ekipleri, köy meydanında hareketlerinden şüphelendikleri T.B. isimli şahsı durdurdular. Ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları arama sırasında 1 adet faturası üzerinde olmayan kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 26 adet fişek ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler. Kurusıkı tabanca ve mermiler ile av tüfeğine el konuldu. Ayrıca, şahsa 944 TL ve bin 730 TL olmak üzere toplamda 2 bin 674 TL para cezası uygulandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

 Vahşice öldürülüp toprağa gömülen adamın kafatasını hayvanlarını otlatan çoban buldu

Vahşice öldürülüp toprağa gömülen adamın kafatasını hayvanlarını otlatan çoban buldu

 Sokak köpekleri nedeniyle bölge halkı diken üstünde! En son 300 bin lira değerindeki tayı telef ettiler

Sokak köpekleri nedeniyle bölge halkı diken üstünde! En son 300 bin lira değerindeki tayı telef ettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title