Kurtuluş Oyunpazarı'nda coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Haberler
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Kurtuluş Oyunpazarı'nda coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Kurtuluş Oyunpazarı'nda coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için günler öncesinden hazırlık yapmaya başlayan minikler, renk renk kâğıtlardan süsler hazırladı. Türk Bayrakları ve hazırladıkları süslerle Oyunpazarı'ndaki sınıfları donatan minikler, Atatürk ve Cumhuriyet temalı resimler de yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir gösteri hazırlayan minikler, bayraklarla şiirler ve marşlar okuyarak Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladı. Miniklerin gösterisi belediyenin facebook ve youtube hesabında yayınlandı.

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