Kurtuluş Kayalı kimdir? Kurtuluş Kayalı kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Kayalı biyografisi!

ANKARA (Haberler.com) - Kurtuluş Kayalı, tarafından kaleme alınan son kitap "Sinema Bir Kültürdür" Tezkire tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur. Peki, Kurtuluş Kayalı kimdir? Kurtuluş Kayalı kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Kayalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KURTULUŞ KAYALI KİMDİR?

Kurtuluş Kayalı, 01.03.1949 yılında Kırşehir'de doğmuştur. tam adı Sabri Kurtuluş Kayalı'dır. 1960 yılında Nevşehir Nar İlkokulunu bitirmiş. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1968 yılında Talas Amerikan Ortaokulunu ve lisesini bitiren Kayalı, 1972 yılında Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

Tarih ve Siyaset konularında çalışmalarını sürdüren Kurtuluş Kayalı, 27 Mayıs - 12 Mart dönemleri ordu ve siyaset ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı ve profesör unvanını aldı.

12 Eylül 1980 askeri yönetimi döneminde fakültedeki görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kurtuluş Kayalı, tarafından kaleme alınan son kitap "Sinema Bir Kültürdür" Tezkire tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

ESERLERİ:

Ordu ve Siyaset - 27 Mayıs 12 Mart (1994), Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri (1994, ilk baskısı Türk Düşünce Dünyası I başlığıyla yayımlandı), Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması (1994), Keşke Herkes Papağan Olsa - Mizah Üzerine Yazılar I (1994), Sinema Bir Kültürdür (1998), Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı (2000), Türk Kültür Dünyasından Portreler (2002), Üstü Çizilen Yazılar (2003), Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek (2004), Düşüncenin Coğrafyası 1- Toplumdan Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli (2005), Bir Kemal Tahir Kitabı (Editör, 2010).

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