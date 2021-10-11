Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Haberler | Güncel
Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

YALOVA (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi  2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin 8,5 milyon öğrenciye sahip bir üniversite ordusu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biz mutlaka yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye eline avucuna üç beş kuruş sıkıştırılan, iane ile yaşayan bir ülke asla olamaz. Türkiye gavurun 'dur' dediği yerde duran, onun dışında adım atmayan korkak bir ülke asla olamaz"  dedi.

Yalova Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Saim Kılavuz da katıldı. Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Numan Kurtulmuş, iktidarları döneminde eğitime verilen öneme dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'de üniversitelerimizin sayısı 76'dan 207'ye çıkmıştır. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon öğrencisi olan tabiri caizse bir büyük üniversite öğrencisi ordusuna sahip olan bir ülkeyiz. Yükseköğrenim öğrenci sayısı son 10 yılda 2,5 kat arttı" dedi.

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil eğitim bakımından da çok ihanet ile karşılaştığını açıkladı. Kurtulmuş, "O ihanetin merkezlerinden birisi de Yalova Üniversitesi'ydi. Maalesef FETÖ denilen eşkıya çetesi sadece Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına sızmakla kalmamış, neredeyse Türkiye'nin eğitim kurumlarını, üniversitelerini de kendi adamları için kolay kariyer basamakları olarak kullanmıştır. Çok sayıda dosya biliyorum. Profesörlük kadrolarına kadar yükseltilen çok sayıda FETÖ'cünün beleşten bu basamaklarda yükseldiğini dün gibi hatırlıyorum. Bu terör örgütü öğrenciler üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle üniversiteleri kendi amaçlarına hizmet eden birer ihanet yuvasına dönüştürmek için gayret göstermiştir"  dedi.

'TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE OLACAK'

Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için gayretle mücadele edeceklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz mutlaka yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin insanına, öğretim üyesine, siyasetçisine, bilim insanına, sanatçısına, iş adamına sıradan işlerle uğraşmak yakışmaz. Türkiye'nin öğrencisine sıradan hedefler peşinde koşmak yakışmaz. Türkiye'nin İHA'ları da,  SİHA'ları da böylesine önemli bir dünya gücü haline gelmesi tam da bu idealin bir gereğidir. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de varlığını cümle aleme ilan etmesi Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramak için mücadele etmesi. Türkiye'nin güneyinde oluşturulan terör koridorunu yıkmak ve buradaki emperyalist projeyi parçalamak için terör örgütlerine karşı mücadele etmesi tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir gereğidir. Aynı şekilde üniversitelerin sayılarının artırılması, üniversite öğretim elemanlarının desteklenmesi, üniversite öğrencilerinin sayılarının artırılması için mücadele etmesi de tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir sonucudur. Bu ideallerden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye eline avucuna üç beş kuruş sıkıştırılan, iane ile yaşayan bir ülke asla olamaz. Türkiye gavurun 'dur' dediği yerde duran, onun dışında adım atmayan korkak bir ülke asla olamaz. Türkiye bilimde diğer alanlarda sadece mukallit olan taklit eden bir ülke asla ve asla olamaz. Türkiye, bilimde de sanayide de, inovasyonda da yenilikte de, teknolojide de öncü olan bir ülke olacak."


- Yalova
Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Ersun Yanal Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:37:02. #1.13#