Kurtulmuş: 'Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir' - Haberler
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Kurtulmuş: "Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir"

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması Kuran-ı Kerim okunması Müzik dinletisi Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi Kurtulmuş'un konuşması MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artuklu Üniversitesi...

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması

Kuran-ı Kerim okunması

Müzik dinletisi

Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi

Kurtulmuş'un konuşması MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ninde konuştu.(1)

Kurtulmuş: Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir

Kurtulmuş: Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir

Kurtulmuş: Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir

Kurtulmuş:
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurtulmuş: 'Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir' - Haberler
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