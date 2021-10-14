Kurtulmuş: "Üniversiteler, toplumları ileriye götüren en önemli unsurlardan birisidir"
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması Kuran-ı Kerim okunması Müzik dinletisi Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi Kurtulmuş'un konuşması MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artuklu Üniversitesi...
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması
Kuran-ı Kerim okunması
Müzik dinletisi
Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi
Kurtulmuş'un konuşması MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ninde konuştu.(1)