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Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Giresun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GİRESUN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş:

" Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"

GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Giresun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur

Kurtulmuş:
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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