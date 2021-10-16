Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş: "Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Giresun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
GİRESUN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş:
" Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur"
GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Giresun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.