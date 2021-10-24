Kurtulmuş: Türkiye hizaya gelecek bir ülke değil

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van'daki açıklamasında, bildiri yayınlayan çeşitli ülkelerin büyükelçilerine yönelik, "İster büyükelçileri, ister yayın organları üzerinden oluşturdukları algılarla Türkiye'yi hizaya sokma çabalarını tamamıyla reddediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile bütün meselelerini masada dostça konuşur ama hiç kimseye parmak sallayarak algılar oluşturmasına müsaade etmez" dedi.

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ferit Melen Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Daha sonra otele geçen Kurtulmuş, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim' programına katıldı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Kurtulmuş, gazetecilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, 10 yıl önce Van'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Depremin hemen ardından Van'a gelmiş bir kardeşiniz olarak Van'ın nasıl yıkıldığını, nasıl büyük bir felaket yaşadığını, nasıl zor bir süreçten geçtiğini gören birisiyim ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı döneminde kelimenin tam anlamıyla neredeyse yeni bir Van inşa edilmişti. Fevkalade güçlü bir şekilde Van, yeni baştan inşa edilmiştir. Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi olan ve Doğu'nun İstanbul'u diyebileceğimiz Van'ımız, terörden temizlendikten sonra bambaşka bir şehir olduğunu görüyoruz" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Tuşba ilçesindeki 'Gençlik Merkezi'ne giderek, gençlerle bir araya geldi.