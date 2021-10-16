Kurtulmuş: "Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar"
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi Kurtulmuş'un konuşması GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Giresun'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
GİRESUN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi
Kurtulmuş'un konuşması GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Giresun'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. (1)