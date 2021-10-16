Kurtulmuş: 'Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar' - Haberler
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Kurtulmuş: "Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar"

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi Kurtulmuş'un konuşması GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Giresun'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

GİRESUN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye gelmesi

Kurtulmuş'un konuşması GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Giresun'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. (1)

Kurtulmuş: Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar

Kurtulmuş: Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar

Kurtulmuş: Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar

Kurtulmuş:
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti

CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti
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Haber: Kurtulmuş: 'Teşkilat mensuplarımızın tamamı, büyük bir motivasyon içerisinde 2023'e ve 2024'e hazırlanıyorlar' - Haberler
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