Kurtulmuş: "Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu" - Haberler
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Kurtulmuş: "Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Düzenlenen online konferans Video gösterimi Online konferansa katılanlar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ Zaferinin 1.

Düzenlenen online konferans

Video gösterimi

Online konferansa katılanlar

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ Zaferinin 1. yılı nedeniyle düzenlenen Karabağ Savaşı: Türkiye- Azerbaycan Kardeşliğinin Zaferi Online Konferansı'nda konuştu. (1)

Kurtulmuş: Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu

Kurtulmuş: Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu

Kurtulmuş: Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu

Kurtulmuş: Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu

Kurtulmuş:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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