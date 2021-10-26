Kurtulmuş: "Karabağ'ın işgali ve sonraki süreçte yaşadıklarımız bize uluslararası camianın tarafgirliğini ortaya koymuş oldu"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Düzenlenen online konferans Video gösterimi Online konferansa katılanlar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ Zaferinin 1.
Düzenlenen online konferans
Video gösterimi
Online konferansa katılanlar
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ Zaferinin 1. yılı nedeniyle düzenlenen Karabağ Savaşı: Türkiye- Azerbaycan Kardeşliğinin Zaferi Online Konferansı'nda konuştu. (1)