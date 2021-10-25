Kürtaj Yasası Anayasa Mahkemesi'nin Gündemine Geliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde 6 haftayı geçen hamileliğin sonlandırılmasını yasaklayan ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasaya ilişkin tartışma sürüyor. Biden yönetimi Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yasayı engellemesini istedi. VOA Türkçe'den Begüm Dönmez Ersöz'ün haberi

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