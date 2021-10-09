Kürtaj filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yayınlanan 'Kürtaj' filmi konusu ne? - Haberler
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Kürtaj filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yayınlanan "Kürtaj" filmi konusu ne?

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Kürtaj filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yayınlanan

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmini izleyen bazı seyirciler hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından filmin konusu merak edildi. Peki, Kürtaj filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi konusu ne? İşte detaylar...

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görülmemiş bir olay yaşandı. Audrey Diwan'ın merakla beklenen "Kürtaj" filmi büyük krize neden oldu. Bunun akabinde seyirciler, Kürtaj filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yayınlanan "Kürtaj" filmi konusu ne? merak etti. Peki, Kürtaj filminin konusu nedir? Kürtaj filmi neyi anlatıyor? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Film, 60'lı yılların Fransasında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne'in mücadelesini anlatıyor. Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve Altın Aslan'a layık görüldü. Anamaria Vartolomei, kendinden emin bir duruşla cesur ama aynı zamanda kırılgan bir Anne karakteri çizerek rolünün altından başarıyla kalkıyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kriz çıktı. Festivalde gösterime giren Audrey Diwan'ın "Kürtaj" filmindeki gerçekçi sahneleri izleyen bazı seyirciler hastanelik oldu. Fenalaşan seyirciler, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Medyatava'nın haberine göre; festivalde gösterimi yapılan filmi izleyenler arasında 2 kişi gerçekçi sahneler nedeniyle ilk dakikalarda baygınlık geçirdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yetkililer filmi bir saat sonra durdururken bayılan izleyiciler hastaneye kaldırıldı. Filmin gösterimi, baygınlık geçirenlerin hastane kaldırılmasından sonra tekrar başladı. Seyircilerin bayıldığı ve ve müdahale edildiği anlar kameralara yansıdı.

Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde yine bayılanlar olunca film tekrar durduruldu. Filmi izleyenler arasında çok sayıda kişi gerçekçi sahneler nedeniyle dayanamayıp gösterimden ayrıldı. Film bir kez daha başladı ve 21:25 sularında da filmin gösterimi sona erdi.

Filmin Venedik'teki gösteriminde de fenalık geçirenlerin olduğu öğrenildi. Audrey Diwan'ın 'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı.

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