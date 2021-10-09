KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI - Haberler
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KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da aç kalan kurtlar, merada otlayan keçi sürüsüne saldırırken, 60 keçi öldü.

ÇORUM'da aç kalan kurtlar, merada otlayan keçi sürüsüne saldırırken, 60 keçi öldü. Keçilerinin başında gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, 'Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gittiö dedi.

Olay, dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.

Çok üzgün olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, 'Tam 60 keçim kurtlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Keçilerim derelere tepelere yayılmış ölmüşler, Allah'ım hiç kimsenin başına vermesin. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gittiö diye konuştu.

Hüseyin Gözübüyük ise 'Kurtlar, hayvanlarımıza saldırmışlar, 5 kilometrelik alana dağıtıp öldürmüşler. 60 küçükbaşımız telef oldu. Hayvanlarımızı borçla almıştım, 85 bin TL borcum var. Bekar çocuklarım var, yardım bekliyoruz dedi.

KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI

KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI

KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI

KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI
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Haber: KURT SALDIRISINDA 60 KEÇİSİ ÖLDÜ, 'DAHA BORÇLARINI VEREMEMİŞTİK' DİYE AĞLADI - Haberler
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