Küresel E-Atık Çin Seddi'nden Daha Ağır Olacak

Bu yıl dünya genelinde üretilen elektronik atıkların veya e-atıkların 57, 4 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor ve bu da çok daha büyük elektronik Geri Dönüşüm altyapılarına olan ihtiyacı vurguluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, yalnızca bu yıl için tahminen 57, 4 milyon ton elektronik atık (E-atık) üretti; bu, Dünya'nın en ağır yapay nesnesi olan Çin Seddi'nin ağırlığından daha fazla bir miktardır.

Küresel atık elektrikli ve elektronik ekipman sorunuyla mücadele eden uluslararası bir uzman grubu olan Atık Elektronik ve Elektrikli Ekipman (WEEE) Forumu tarafından yürütülen yeni bir değerlendirmeye göre, elektronik atık miktarı her yıl iki milyon ton hızla artıyor.

Grup ayrıca bunun %20'sinden daha azının toplanıp geri dönüştürüldüğünü tahmin etti ve geri dönüştürülmeyen her bir ton elektronik atığın iki tonluk bir karbon ayak izine sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: earth. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri