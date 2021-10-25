Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü - Haberler
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Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy Kurbağalıdere'de kayalıkların arasından çıkan su samuru yolun karşısına geçti.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Kurbağalıdere'de kayalıkların arasından çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurbağalıdere'de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda su samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.

Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilenecek. Hem balığa kavuşacağız hem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Emre Sertdemir/İHA)

Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü

Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü

Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü

Kurbağalıdere'de su samuru çıktı, vatandaş şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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