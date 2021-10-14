Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı - Haberler
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Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Denetim Şube Müdürlüğü bu yıl içerisinde 8 bin 602 toplu taşıma aracını pandemi kurallarını da dikkate alarak denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Denetim Şube Müdürlüğü bu yıl içerisinde 8 bin 602 toplu taşıma aracını pandemi kurallarını da dikkate alarak denetledi. Denetlenen araçlardan 2 bin 775'ine kurallara uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri toplu ulaşım araçlarının daha konforlu olması ve halkın ulaşım memnuniyetinin artması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi toplu taşıma araçlarında periyodik denetimler gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimlerde öncelikle pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Yolcu kapasitesine uyum, maske ve mesafe kuralları titizlikle incelenerek aynı zamanda güzergah kurallarına uyum ile yönetmelikler de ekipler tarafından denetleniyor. Ulaşım denetim ekipleri otobüslerin iç kısımdaki denetimlerini yaparken vatandaşlarla bire bir iletişime geçebilmek için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların belirttiği öneri, talep ve şikayetleri not alarak, eksikliklerin giderilmesi için de işlem yapıyor.

Ticari taksilere de denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi bağlı olarak hizmet veren ticari taksiler de Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim ve kontrol altında tutuluyor. Ticari taksilerde de araçların ruhsatı, personel çalışma belgesi, taksimetreleri, koltukları, emniyet kemeri gibi birçok maddenin kontrolleri yapılıyor. Denetimlerde gerekli görüldüğü durumlarda sürücülere ve vatandaşlara kurallara uyumla ilgili gerekli açıklamalar yapılıyor. Tespit edilen ihlaller için de yönetmeliklere göre cezai işlemler uygulanıyor.

Geçen yıl 12 bin 612 toplu taşıma aracını denetleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekiplerince bu yıl içerisinde bugüne kadar toplam 8 bin 602 toplu taşıma aracı denetime tabi tutuldu. Yönetmeliklere aykırı hareket eden 2 bin 775 araca polis ve zabıta tarafından cezai işlem uygulandı. Özellikle pandemi kurallarına uyulması için de denetimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. - SAMSUN

Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı

Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı

Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı

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Haber: Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı - Haberler
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