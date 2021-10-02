KURALLARA UYAN SÜRÜCÜLERE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN 'GÖRÜNTÜLÜ' TEŞEKKÜR

ÇORUM (DHA) - ÇORUM Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini takip edip, kurallara uyan sürücüleri cep telefonu ile görüntülü arayıp, teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il merkezindeki 106 noktada 381 kameradan asayiş ve trafik denetimi yapıyor. İl Emniyet Müdürü Gülser de hafta sonu denetimlerine katıldı, KGYS kamera görüntülerini takip etti. Gülser, trafik kurallarına uyan sürücülere ise kontrol noktalarındaki ekipler aracılığıyla cep telefonundan görüntülü ulaşıp, teşekkür etti, 'iyi yolculuklar' temennisinde bulundu. Gülser, 'Sürücülerin gerek tespit gerek ikaz ve ya tutanak yöntemiyle denetleme süreci yaşanıyor. Kırmızı ışık ihlallerinin, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma gibi önemli trafik kurallarının uygulanması denetlenmektedir' dedi.

Sistem hakkında bilgi veren Trafik Bölge Şube Müdürü Bünyamin Demir de 3 personelin anlık olarak kameraları izleyip kural ihlali yapan sürücüleri tespit ettiğini söyledi. Demir, 'Çalışmalar sayesinde Çorum il merkezinde meydana gelen ölümlü kazalarımızı biz yüzde 50 oranında düşürmüş bulunmaktayız' diye konuştu.