Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkta dönerek kural ihlali yapan tıra, otomobil arkadan çarptı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkta dönerek kural ihlali yapan tıra, otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 67 ACG 266 Dacia marka otomobil, kırmızı ışıkta dönerek kurar ihlali yapan tıra arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan otomobilde sürücü yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kural ihlali yaparak dönmesi, otomobilin de arkadan çarpması yer alıyor. - SAKARYA

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kural ihlali yapan tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

 Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı

Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı

 Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi

Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title