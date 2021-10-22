Kuraklık, Van Gölü'nün 10 kilometrekaresini yuttu

VAN (DHA) - VAN'da önceki dönemlere göre yağışların azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artmasıyla birlikte Van Gölü'de ciddi çekilmeler yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, çekilmenin uydu görüntüleri ile de kanıtlandığını belirterek, "Özellikle Zilan Çayı bölgesinde Çelebibağ ve Kasımbağ tarafından yaklaşık 10 kilometrekarelik çekilme söz konusu" dedi.

Van'da önceki yıllara göre yağış miktarının azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, bölgedeki baraj ve göllerin su seviyesinde düşüşe neden oldu. Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan, sadece dalış sırasında görülebilen dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de su miktarının azalması ile yüzeyde görülmeye başlandı. Havzadaki birçok dere ve gölet kururken, barajlar taban seviyesini gördü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ise kuraklığa bağlı olarak her geçen gün küçülüyor.

"Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme dönemlerinde her yıl akarsulara göç ediyor. ve şu an karaya çıkmış olan noktalarda inci kefalleri üreme dönemlerinde 2 hafta kadar bekliyor. Adeta inci kefalleri için uygun bekleme alanları karaya çıkmış oluyor. Umarım, yağmur ve kar yağışları ile beraber tekrardan göl seviyesi yükselir. ve önümüzdeki nisan ayında başlayacak üreme göçünde bu alanlar tekrar su altında kalır."