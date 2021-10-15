Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu - Haberler
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Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Ziya Mercan'a, Braille alfabesiyle hazırlanan Elif-Ba kitabı hediye etti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Ziya Mercan'a, Braille alfabesiyle hazırlanan Elif-Ba kitabı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 90 görme engeli bulunan 11 yaşındaki Mercan'ın Elif-Ba isteği üzerine harekete geçildi.

Belediye ekipleri, Mercan'a, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan tecvitli Braille alfabeli Eli-Ba hediye etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Mercan, kabartma harflerle özel basılmış Elif-Ba için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim okumak istediğini dile getiren Mercan, "İlk kez böyle bir Elif-Ba kitabım oldu, o yüzden çok mutluyum. İstanbul'da bir okulda kabartma Türkçe yazıyı öğrendim. Şimdi de inşallah Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Okumak için çok hevesim var, içinde neler geçtiğini merak ediyorum. Bu Elif-Ba'yı elime ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin özel sporcular için başlattığı "Ben de Varım" projesi kapsamında spor branşlarına yönlendirilecek Mercan, bu alanda eğitimlere başlayacak.

Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu
AA - Son Dakika Haberleri
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