Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti - Haberler
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Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Bilecik'te eğitim gören Kayıboyu 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te eğitim gören Kayıboyu 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Peygamberimizin Hz. Muhammed (SAV) ailesine, ashabına ve bütün insanlığa gösterdiği vefayı gündeme taşımak amacıyla 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' temasıyla başladı. Hafta kapsamında bilgi vermek için Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Kayıboyu 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Minik öğrenciler ellerindeki karanfilleri Vali Kızılkaya'ya vererek Mevlid-i Nebi Haftasını kutladılar.

Vali Kızılkaya da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Mevlid-i Nebi Haftası'nın başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öte yandan Müftü Erhun Vali Kızılkaya'ya, haftanın tema kitabı olan 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' ile 2021 yılı Ekim ayı diyanet dergisi hediye etti. - BİLECİK

Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Kur'an kursu öğrencileri Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

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