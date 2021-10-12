Kuntz: 'Galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor' - Haberler
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Kuntz: "Galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuntz:

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazandıkları Letonya maçı sonrası, "Galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazandıkları Letonya maçı sonrası, "Galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya'yı 2-1 mağlup ettikleri 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük mücadele verdiklerini söyleyen Kuntz, "Galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor. Oyuncularımın Letonya golünden sonra gösterdiği reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili çok yorumlar yapılıyordu. Mantalitelerinin yetersiz olduğu, özgüvenlerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor. Oyuncuların hiç mücadeleyi bırakmamış olmamaları beni çok mutlu etti" dedi.

KUNTZ, AÇIKLAMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Devre arasında ufak değişiklikler vardık. İkinci yarıda da bazı şeyleri değiştirdik. Letonya golünden sonra bile oyuncularım boynunu bükmedi, 1 saniye bile. Yalnızca Türkiye'deki insanlar değil, Almanya'da yaşadığım yerdeki Türk taraftarların konvoy yaparak galibiyeti kutladığını öğrendim. Kazandığımız için mutluyuz. Türk halkıyla takım arasındaki bağı sıcak tutacağını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakacak olursak bir 3 puan kazandık, daha fazlası değil."

-İHA-

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