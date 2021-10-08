Kumru Devlet Hastanesi'nde beyaz kod' tatbikatı - Haberler
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Kumru Devlet Hastanesi'nde beyaz kod' tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kumru Devlet Hastanesi'nde beyaz kod' tatbikatı

Ordu'nun Kumru Devlet Hastanesi'nde, olası bir durumda verilen 'beyaz kod' konusunda personellere yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru Devlet Hastanesi'nde, olası bir durumda verilen 'beyaz kod' konusunda personellere yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Ordu Kumru Devlet Hastanesi'nde, meydana gelen çeşitli acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan 'beyaz kod' uyarı sistemi tatbikatı gerçekleştirildi. Hizmet kalitesini arttırabilmek amacı ile önceden belirlenen senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, senaryo başarı ile tamamlandı.

Senaryoya göre hastanede korona virüs servisinde yatmakta olan hastasını ziyaret etmek isteyen hasta yakını, agresif hareketler sergiledi. Hasta yakını, uygun olmayan sözler kullanmaya başlayınca da görevliler tarafından beyaz kod verildi. Beyaz kod ekibi olay yerine geldikten sonra ise ortam sakinleşti.

Tatbikat organizasyonunda Kumru Devlet Hastanesi'nde vekaleten görev yapan Korgan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yıldırım Yırgın, işleyişi değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek amacıyla yapılan tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Tatbikatın amacının, insanlara yardım etmek ve onları sağlığına kavuşturmak için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam hazırlamak olduğunu ifade eden Yırgın, vatandaşların da bu konuda bilgilendirildiğini ifade etti. - ORDU

Kumru Devlet Hastanesi'nde beyaz kod' tatbikatı

Kumru Devlet Hastanesi'nde beyaz kod' tatbikatı

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