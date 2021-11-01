KUMLUCA, ANTALYA (Habermetre) - Kumluca Kuzca yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinde Kuzca-Büyükalan mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik grup yolunu asfalta hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde asfalt ve yol bakım onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri deforme olan Kuzca ve Büyükalan mahalleleri arasındaki grup yolunda asfalt öncesi bakım çalışmalarına başladı.

ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında kapanan büz ağızları ve şarampoller temizleniyor. Yolun gevşek zemin nedeniyle deforme olan bölümleri iş makineleriyle sökülüyor. Çalışmanın devamında yol tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırılıyor. Ekipler 4 kilometrelik yolda bakım ve onarımını tamamladıktan sonra asfalt çalışmasına başlayacak.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet