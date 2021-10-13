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Kumluca'da seranın plastik örtüsü yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kumluca'da seranın plastik örtüsü yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde 3 dönümlük seranın plastik örtüsü yandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde 3 dönümlük seranın plastik örtüsü yandı.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh köyü mevkiinde meydana geldi. Yalçın Kökce'ye ait seranın plastik örtüsü gece bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sabaha karşı saat 05.00 sularında uyanarak yangını fark eden aile, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Sera sahibi Kökce, sera örtüsünün hemen yanmayacağını belirterek, yangının saat 01.00 civarlarında çıkmış olabileceğini söyledi.

Sera sahibi Yalçın Kökce, "Sabaha karşı saat 05.00'de uyandık, bizim seranın yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Gelip söndürdüler. Jandarma ekipleri geldi, tutanak tuttular. Onların kararı ne olacak bilmiyoruz. Kasti bir durum olup olmadığı tutanakların incelenmesinden sonra ortaya çıkacak. Kundaklama olma ihtimali de var. Elektrik kablosundan çıkmış olma ihtimali de var. Biz saat 05.00'de fark ettik. Büyük bir ihtimal 3-4 saat içinde yaşanmış bir olay. Sera plastiği bir anda yanıp gitmez. Ağır ağır yanar. Büyük bir ihtimal gece saat 01.00 civarlarında başlayan bir yangın bu. Çevrede ev olmadığı için fark edilmedi" dedi. - ANTALYA

Kumluca'da seranın plastik örtüsü yandı

Kumluca'da seranın plastik örtüsü yandı

Kumluca'da seranın plastik örtüsü yandı

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