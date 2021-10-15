Kumluca'da Niyazi Çiftçi'ye ebedi güreş ağası kemeri verildi

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, üst üste üçüncü kez güreş ağası seçilen Niyazi Çiftçi'ye ebedi güreş ağası kemeri verdi.

Köleoğlu, 22-23 Mayıs'ta seyircisiz gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşlerinde güreş ağası seçilen Çiftçi'yi makamında kabul etti.

Salgına rağmen ata sporu yağlı güreşe ve pehlivanlara sahip çıkmak amacıyla tüm zorlukları göğüsleyerek güreşleri düzenlediklerini belirten Köleoğlu, güreşlerde üst üste üç yıl ağa olana ebedi altın kemer verildiğini hatırlattı.

Köleoğlu, Çiftçi'ye altın kemeri teslim etti.

Çiftçi de ata sporu yağlı güreşe destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.