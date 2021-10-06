Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek amacıyla belli noktalarda trafik denetimi yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, 9 motosiklet kullanıcısına kask takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Denetim sırasında kask kullanımına ilişkin broşürler de dağıtıldı.