Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek amacıyla belli noktalarda trafik denetimi yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, 9 motosiklet kullanıcısına kask takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Denetim sırasında kask kullanımına ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı

Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:10:59. #1.11#