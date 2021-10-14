Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve beraberindeki heyet, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü dolayısıyla, odaya kayıtlı ilk kadın üye olan Fatma Nacakcı'yı ziyaret ederek çiçek ve hediye verdi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve beraberindeki heyet, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü dolayısıyla, odaya kayıtlı ilk kadın üye olan Fatma Nacakcı'yı ziyaret ederek çiçek ve hediye verdi.

Kökce ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Akşit, Tapu Kadastro ve Sicil Müdürü Mehmet Açıkgöz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi kadınları temsilen odaya kayıtlı ilk kadın üye olan Fatma Nacakcı'yı ziyaret etti.

Fatma Nacakcı'ya ait serada da incelemeler yapan heyet, işlerinde kolaylıklar diledi.

Nacakcı, çocukluğundan bu yana seralarda tarım arazilerinde çiftçilik yaptığını, gücü yettiği sürece de çiftçilik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ürettikleri ürünler sayesinde yaşamlarını idame ettirdiklerini ifade eden Nacakcı, "Bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günüymüş. Ziraat Odası Başkanımızın, müdürlerimizin ziyareti benim için değişiklik oldu. Bize değer verildiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kökce de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler dolayısıyla odaya kayıtlı ilk üyeyi, diğer kadın çiftçiler adına ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da üretime büyük katkı sağladıklarını belirten Kökce, "Fatma Nacakcı teyzemiz Kumluca Ziraat Odasına ilk kayıtlı kadın çiftçimiz. O yüzden kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün onların günü, tüm dünyada kadın çiftçiler günü olarak kutlanıyor. Biz de değerli arkadaşlarımızla kadın çiftçilerimizi temsilen kendisini ziyaret etmek istedik. Kendisine başarılar ve sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretin sonunda Nacakcı'ya çiçek ve hediyeler verildi.

Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Ali İhsan Su Gazeteler Murat Kurum Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:29:06. #1.13#