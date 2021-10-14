Kumluca'da kadın çiftçiler adına, ilk kadın ziraat odası üyesi ziyaret edildi

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve beraberindeki heyet, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü dolayısıyla, odaya kayıtlı ilk kadın üye olan Fatma Nacakcı'yı ziyaret ederek çiçek ve hediye verdi.

Kökce ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Akşit, Tapu Kadastro ve Sicil Müdürü Mehmet Açıkgöz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi kadınları temsilen odaya kayıtlı ilk kadın üye olan Fatma Nacakcı'yı ziyaret etti.

Fatma Nacakcı'ya ait serada da incelemeler yapan heyet, işlerinde kolaylıklar diledi.

Nacakcı, çocukluğundan bu yana seralarda tarım arazilerinde çiftçilik yaptığını, gücü yettiği sürece de çiftçilik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ürettikleri ürünler sayesinde yaşamlarını idame ettirdiklerini ifade eden Nacakcı, "Bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günüymüş. Ziraat Odası Başkanımızın, müdürlerimizin ziyareti benim için değişiklik oldu. Bize değer verildiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kökce de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler dolayısıyla odaya kayıtlı ilk üyeyi, diğer kadın çiftçiler adına ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da üretime büyük katkı sağladıklarını belirten Kökce, "Fatma Nacakcı teyzemiz Kumluca Ziraat Odasına ilk kayıtlı kadın çiftçimiz. O yüzden kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün onların günü, tüm dünyada kadın çiftçiler günü olarak kutlanıyor. Biz de değerli arkadaşlarımızla kadın çiftçilerimizi temsilen kendisini ziyaret etmek istedik. Kendisine başarılar ve sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretin sonunda Nacakcı'ya çiçek ve hediyeler verildi.